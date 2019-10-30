В Вашингтоне заявили об огромной угрозе "Северного потока 2" для Украины

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Проект газопровода "Северный поток 2" в случае реализации может стать колоссальным рычагом давления Москвы на Киев, заявил в среду замгоссекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в РФ.

Об этом Саливан сказал на слушаниях в Конгрессе, обсуждая возможные последствия для Украины строительства этого газопровода. Салливан пояснил, что со временем у Украины появилась "наркотическая зависимость" от российского газа, потому угроза поставок в обход республики может быть действенной.

"Нашим приоритетом было противостояние реализации "Северного потока 2", - напомнил Салливан, говоря о позиции администрации США.

Американский дипломат считает, что в создавшейся ситуации США есть смысл помогать Украине эффективнее использовать энергоресурсы и искать альтернативные источники поставок. Кроме того, он считал бы правильным "остановить "Северный поток 2", чтобы газ продолжал поступать на Украину".

Ранее в среду стало известно, что Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в Киеве ожидали такого решения по газопроводу. Он выразил надежду, что крупные западные страны введут санкции в отношении "Северного потока 2".