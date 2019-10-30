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В Госдепе заявили, что США уже не смогут помешать достроить "Северный поток 2"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон уже не может повлиять на реализацию Россией проекта строительства газопровода "Северный поток 2", считает Джон Салливан, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп ранее выдвинул на пост посла в РФ.

"Российская сторона может завершить строительство этого газопровода - строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у русских есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство", - сказал заместитель государственного секретаря США, выступая в среду на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

"Введение санкций не остановит (строительство - ИФ) этого газопровода", - полагает Салливан. Комментируя возможность того, что у России нет некоторых технологий, необходимых для реализации этого проекта, Салливан сказал: "Мы должны обсудить с экспертами, что им (российской стороне - ИФ) осталось сделать, и могут ли они завершить строительство самостоятельно. Но мне кажется, что они уже способны сделать это".

Ранее в среду Салливан предупредил, что "Северный поток 2" может стать колоссальным рычагом давления России на Украину, поскольку у Киева появилась "наркотическая зависимость" от российского газа. Потому угроза поставок в обход республики может быть действенной, считает кандидат в послы.

Ранее в среду стало известно, что власти Дании выдали разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Дания стала последней страной, разрешившей строить на своей территории российский газопровод.

Джон Салливан США Северный поток 2

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