МИД РФ выслал болгарского дипломата в ответ на возвращение сотрудника посольства РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Посол Болгарии в России Атанас Крастин вызван в четверг в МИД России, где был проинформирован о решении объявить "персона нон грата" сотрудника болгарского посольства в Москве, сообщает Болгарское национальное радио.

"Ранг болгарского дипломата соответствует рангу российского дипломата в Софии, которого болгарские власти объявили "персона нон грата" в конце октября", - отмечает болгарское радио. Представитель Болгарии должен покинуть Россию в течение 24 часов.

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже. Тогда стало известно, что прокуратура Болгарии открыла расследование по факту сбора иностранным гражданином информации, составляющей государственную тайну, с сентября 2018 года. Она могла касаться, в частности, ЕС и НАТО.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии в свою очередь сообщило, что этот человек работал в посольстве РФ в Софии и обладал дипломатическим статусом. По данным болгарской прессы, речь идет о первом секретаре российского посольства в Болгарии.

Посол РФ в Софии был приглашен в МИД Болгарии 25 октября, где ему была передана информация Государственного агентства национальной безопасности.