Поиск

Сенатор США сравнил возможное назначение Салливана послом в РФ со ссылкой в Сибирь

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз на слушаниях в Сенате, посвященных кандидатуре в послы США в РФ - первому замгоссекретарю Джону Салливану, в шутку заметил, что карьера Салливана завела его в итоге в Сибирь.

"Я не знаю, что вы такого натворили в Госдепе, что вас теперь ссылают в Сибирь" - сказал Салливану Круз на слушаниях в сенатском комитете США по иностранным делам. Эта реплика вызвала смех и на некоторое время разрядила официальную обстановку слушаний.

Ранее в октябре стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру первого заместителя госсекретаря Салливана на пост посла в РФ.

В США функцию утверждения на пост посла выполняет сенат. Если его кандидатуру одобрят, то он сменит в Москве Джона Хантсмана, который подал прошение об отставке с этого поста в августе.

Джон Салливан Тед Круз США Сибирь

Новости по теме

Новости

Объявленный "персона нон-грата" российский дипломат покинул Болгарию

Объявленный "персона нон-грата" российский дипломат покинул Болгарию

В Госдепе заявили, что США уже не смогут помешать достроить "Северный поток 2"

В Вашингтоне заявили об огромной угрозе "Северного потока 2" для Украины

В Вашингтоне заявили об огромной угрозе "Северного потока 2" для Украины

В Чили отменили проведение саммита АТЭС

В Чили отменили проведение саммита АТЭС

Каждый десятый американец подготовил костюмы на Хэллоуин своим домашним животным

Каждый десятый американец подготовил костюмы на Хэллоуин своим домашним животным

"Нафтогаз" понадеялся на санкции Запада после решения Дании по "Северному потоку 2"

В китайском Хэбэе закрыли стеклянные мосты для проверки их безопасности

В китайском Хэбэе закрыли стеклянные мосты для проверки их безопасности

Источник назвал вымыслом сообщение о спецоперации подлодок РФ в Северной Атлантике

Силовые структуры ДНР начали учения из-за угрозы дестабилизации в зоне конфликта

Норвежское ТВ сообщило об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Норвежское ТВ сообщило об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');