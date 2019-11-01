В МИД РФ сообщили о срыве встречи с США по стратегической стабильности

Причиной стали перестановки в американском Госдепартаменте

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон планировали в ноябре провести встречу по вопросам стратегической стабильности, однако очередные перестановки в администрации США привели к тому, что встреча не состоялась, сообщил в пятницу замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

"Конкретно в рамках стратегического диалога у нас при нынешней администрации (администрации президента США Дональда Трампа - ИФ) было всего два контакта. Один - осенью 17-го года в Хельсинки, второй - состоялся относительно недавно в Праге (в июне 2019 года - ИФ). Намечалась еще встреча сейчас, в ноябре, но в связи с очередными перестановками в американском руководстве, руководстве Госдепартамента, она опять отложилась", - сказал Леонтьев, выступая в Москве.

Леонтьев подчеркнул, что было бы "существенным преувеличением" говорить, что диалог по стратегической стабильности ведется в настоящее время.

Первый замгоссекретаря Госдепа США Джон Салливан, который вел консультации с американской стороны по данному вопросу, недавно был выдвинут президентом Трампом на пост посла США в Москве и проходит процедуру утверждения в Сенате. Предполагается, что его сменит нынешний представитель США по КНДР Стивен Биган.