Экс-советник Трампа не намерен добровольно давать показания в рамках кампании по импичменту

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не будет на добровольной основе давать показания в Конгрессе в рамках расследования, направленного на импичмент президента, сообщила газета Wall Street Journal.

Адвокат экс-советника Чарльз Купер, сообщает издание со ссылкой на информированный источник, заявил Конгрессу, что "его клиент не явится добровольно, как его об этом просили".

В то же время юрист отметил, что "готов от имени мистера Болтона в любое время получить повестку в суд".

Ранее сообщалось, что демократы в американском Конгрессе хотели бы заслушать Болтона, которого считают центральной фигурой в рамках направленного на импичмент расследования, которое президент Дональд Трамп называет мистификацией. По данным издания, конгрессмены хотели бы заслушать Болтона 7 ноября.

В четверг Палата представителей, как ожидается, проголосует по резолюции, определяющей рамки следующего этапа расследования, которая позволит сделать его более открытым. Среди прочего, резолюция уполномочивает Комитет по разведке публиковать стенограммы прошлых заслушиваний в рамках расследования и дает больше полномочий республиканцам, в том числе право вызывать свидетелей, пишет Wall Street Journal.

Газета отмечает, что резолюция также позволит президенту и его адвокату присутствовать на всех слушаниях, перекрестно допрашивать свидетелей и выступать с заключительными заявлениями после того, как расследование будет передано в юркомитет Палаты представителей.

Ожидается, что почти все демократы поддержат резолюцию. Некоторые из тех, кто не решался поддержать импичмент президента, рассматривают ее как форму придания расследованию большей степени прозрачности.

Как сообщалось, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить украинского президента Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении деятельности на Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру расследования, цель которого - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.