Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО пока не стоит

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Вопросы вступления Украины в НАТО и получения Плана действий относительно членства (ПДЧ) в этой структуре пока не стоят, Киев должен в первую очередь сконцентрироваться на проведении реальных реформ, а не на выполнении формальностей, необходимых для вступления в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью для "Европейской правды".

"Это (реформы, которые должна реализовать Украина - ИФ) модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия", - перечислил Столтенберг. Он добавил, что эти реформы приближают Киев и к получению ПДЧ, и к самому вступлению в альянс.

Он уточнил, что если Украина все-таки примет решение подавать повторную заявку на получение ПДЧ сейчас - это никак не повредит процессу, однако необходимости в этом нет.

"Проблемой на пути к членству не является соблюдение формальностей, проблемой является реальность. И когда будет политическая воля со стороны членов альянса, когда Украина будет отвечать стандартам (НАТО - ИФ), когда будет политическое согласие - то никаких сомнений, что и формальности будут решены", - добавил он.

Столтенберг также заявил, что он поддерживает стремление украинской власти найти политическое решение конфликта в Донбассе. "Здесь нет гарантии успеха и нет ни одного простого решения. Однако нет альтернативы тому, чтобы продолжать работать над мирным решением. Поэтому я приветствую новые инициативы и предложения президента (Владимира - ИФ) Зеленского. Также я очень приветствую его усилия восстановить "нормандский формат" и проверить, способен ли он помочь в этих усилиях", - заверил генеральный секретарь НАТО.

В конце октябре на пресс-конференции со Столтенбергом в Киеве Зеленский говорил, что Киев готов ускорить подготовку к вступлению в НАТО и на практике доказывать право на получение ПДЧ. Сам генсек НАТО во время визита в Киев говорил о важности реформ для Украины в плане продвижения в сторону членства в альянсе.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил поднять вопрос о ПДЧ на саммите НАТО в декабре. В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился в НАТО с просьбой предоставить ему статус участника партнерства расширенных возможностей. Этот статус не является альтернативой ПДЧ, однако позволит украинской стороне расширить сотрудничество в сфере разведки, а также предоставит украинцам возможность получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.