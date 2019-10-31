Россия поставила США три ракетных двигателя РД-180

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия 29 октября отправила в США три ракетных двигателя РД-180, сообщило в четверг НПО "Энергомаш".

"В соответствии с контрактными обязательствами АО "НПО Энергомаш" 29 октября осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, ранее принятых заказчиком", - говорится в сообщении предприятия.

Отмечается, что партия была отправлена во вторник в 6:15 по московскому времени.

Россия, несмотря на санкции Вашингтона, поставляет США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.

В 2018 году американским заказчикам было передано 11 РД-180. В июне этого года российское "НПО Энергомаш" отправило американским заказчикам три ракетных двигателя РД-180.