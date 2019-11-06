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Литва решила увеличить численность армии на 25%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Литвы одобрил законопроект о повышении на четверть численности личного состава армии к 2024 году. Речь идет об увеличении количества военнослужащих с 21 290 до 26 850.

Число профессиональных при этом составит от 11 400 до 15 600 против нынешних 10 618. Поправки также предполагают увеличение количества генералов и старших офицеров и повышение предельного количества резервистов, призываемых ежегодно на учения.

Законопроект также предусматривает создание нового батальона логистики на западе страны. Батальон будет причислен к бригаде Zemaitija, в которую входят три батальона пехоты и один артиллерии.

Теперь эти поправки будут внесены в сейм.

Литва

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