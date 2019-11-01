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Анкара обвинила Францию и Израиль в попытках создать курдское государство

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что что Франция и Израиль пытались создать региональное государственное образование в интересах курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) и Рабочей партии Курдистан.

Министр, слова которого приводит сообщило в пятницу агентство "Анадолу", заявил, что "представители ни одной из этих стран не отвергли свою причастность к подобному плану".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

Турция Мевлют Чавушоглу

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