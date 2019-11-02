13 человек стали жертвами взрыва в сирийском Телль-Абьяде

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на рынке в городе Телль-Абьяде в Сирии на границе с Турцией, не менее 13 человек погибли, сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на заявление министерства обороны Турции.

Погибшие - мирные граждане. Среди них есть дети.

Кроме того, еще порядка 20 человек получили ранения при взрыве. Их госпитализировали.

Взрывное устройство было спрятано в автомобиле.

Минобороны Турции считает, что за взрывом стоят сирийские Отряды народной самообороны.