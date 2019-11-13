Суд на Украине освободил организатора покушения на журналиста Бабченко

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Киевский апелляционный суд в среду освободил из тюрьмы Бориса Германа, подозреваемого в организации попытки убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Германа.

По ее словам, ранее Герман обращался в суд Ирпеня с просьбой освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья, однако суд оказал ему, после этого он подал апелляцию, которую апелляционный суд удовлетворил.

При этом пресс-секретарь отметила, что пока не понятно, будет ли прокуратура подавать кассацию на это решение, так как суд огласил в среду только резолютивную часть решения.

Как сообщалось, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Аркадий Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

В тот же день стало известно о задержании организатора "убийства" Бабченко - Германа, который, по версии СБУ, предложил своему знакомому участнику проводимой Киевом операции в Донбассе $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего организатор этого преступления якобы говорил об устранении 30 человек на Украине.

1 сентября 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Голосеевский районный суд Киева после сделки со следствием приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы. Он уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признав свою вину.

Сам Бабченко в начале ноября эмигрировал с Украины в Израиль. Из его поста в фейсбуке следует, что он уехал из-за несогласия с политикой действующей украинской власти.