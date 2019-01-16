Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в Париже

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся в среду в Париже по вопросу урегулирования карабахского конфликта.

"Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Cхофер - США) встретятся в 16 января 2019 года в Париже", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана. Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

"На встрече будет обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в сообщении. Информацию о дате и месте встречи подтвердила и пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"16 января в Париже при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана", - написала Анна Нагдалян в фейсбуке.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.