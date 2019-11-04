Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.

Согласно данным, обнародованным Центральной избирательной комиссией, после обработки протоколов со всех избирательных участков вице-спикер парламента, кандидат от пропрезидентской Партии социалистов Иван Чебан получил 52,54% голосов избирателей, а его оппонент - кандидат от правого блока ACUM, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе - 47,46%. Разрыв между кандидатами составил более 10 тысяч голосов - 122 844 против 110 946 голосов.

Чебан выступил на брифинге с заявлением, что готов сотрудничать со своим бывшим оппонентом, в том числе - предложить блоку ACUM две из четырех должностей вице-мэра, а также создать вместе правящее большинство в Кишиневском муниципальном совете.

В свою очередь, Нэстасе отказался поздравить своего оппонента и заявил журналистам, что "результаты выборов вызывают большие вопросы". По его словам, блок ACUM проводит параллельный подсчет голосов. Нэстасе не исключил, что он может оспорить результаты голосования.

Предварительные результаты выборов после обработки данных со всех участков будут известны в понедельник утром. В выборах мэра Кишинева приняло участие 37,78% избирателей.