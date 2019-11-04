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Что случилось этой ночью: понедельник, 4 ноября

Незаконная деятельность КНР в Южно-Китайском море, выборы мэра Кишинева, обстрел военной колонны США в Сирии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США назвали деятельность Китая в Южно-Китайском море незаконной. Госдепартамент в официальном письме заявил о беспочвенности морских претензий КНР, а также о реальных издержках других стран, к которым эти "не имеющие юридической, исторической или географической ценности" претензии ведут. В частности, Пекин обвинили в том, что он не позволяет членам АСЕАН получать энергоресурсы на этой территории, из-за чего они лишаются $2,5 трлн.

- Центризбирком Молдавии огласил результаты выборов мэра Кишинева. Им стал кандидат от Партии социалистов Иван Чебан, получивший 52,54% голосов избирателей. Вторым в гонке стал кандидат от правого блока ACUM, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе с результатом 47,46%.

- В Сирии попала под обстрел американская военная колонна. Никто не пострадал.

- Синоптики сообщили об ожидающемся 5 ноября абсолютном температурном рекорде в Москве. По предварительным прогнозам, во вторник в Москве ожидается около 12-14 градусов тепла. Прежний максимум для 5 ноября в Москве был зафиксирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до плюс 10,3 градусов.

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