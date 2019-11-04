Поиск

Все похищенные у берегов Бенина моряки с норвежского судна оказались филиппинцами

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Девять похищенных членов экипажа норвежского судна MV Bonita являются гражданами Филиппин, сообщают СМИ со ссылками на компанию-судовладельца J.J. Ugland.

В миреЧасть членов экипажа норвежского судна похищена у берегов Западной АфрикиЧитать подробнее

Среди них - капитан судна.

Как сообщалось, моряки были похищены в то время, когда MV Bonita находилось на якорной стоянке у берегов Бенина.

О похищении сообщили оставшиеся на судне члены экипажа, которые уведомили о произошедшем местные власти.

Позднее судно, перевозившее предназначенный Бенину гипс, пришвартовалось в порту Котону.

Судовладелец в распространенном заявлении отметил, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации компании приступила к работе.

Африка Бенин Филиппины

Новости

Трамп пригласил лидеров стран АСЕАН на специальный саммит в Вашингтон

Билли Айлиш, Тэйлор Свифт и Шон Мендес выиграли в главных номинациях MTV EMA

Билли Айлиш, Тэйлор Свифт и Шон Мендес выиграли в главных номинациях MTV EMA

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупредили о сбоях

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 ноября

В Казахстане не удалось спасти двух детей, госпитализированных с отравлением

США назвали деятельность Китая в Южно-Китайском море незаконной

США назвали деятельность Китая в Южно-Китайском море незаконной

В Минторговли США предложили не повышать пошлины на импорт машин

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Американский космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

На выборах мэра Кишинева обработали 70% голосов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');