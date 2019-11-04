Все похищенные у берегов Бенина моряки с норвежского судна оказались филиппинцами
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Девять похищенных членов экипажа норвежского судна MV Bonita являются гражданами Филиппин, сообщают СМИ со ссылками на компанию-судовладельца J.J. Ugland.
Среди них - капитан судна.
Как сообщалось, моряки были похищены в то время, когда MV Bonita находилось на якорной стоянке у берегов Бенина.
О похищении сообщили оставшиеся на судне члены экипажа, которые уведомили о произошедшем местные власти.
Позднее судно, перевозившее предназначенный Бенину гипс, пришвартовалось в порту Котону.
Судовладелец в распространенном заявлении отметил, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации компании приступила к работе.