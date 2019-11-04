Поиск

Часть членов экипажа норвежского судна похищена у берегов Западной Африки

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Девять членов экипажа норвежского судна MV Bonita были похищены в то время, когда оно находилось на якорной стоянке у берегов Бенина, сообщил судовладелец - компания J. J. Ugland.

О похищении сообщили оставшиеся на судне члены экипажа, которые уведомили о произошедшем местные власти.

Позднее судно, перевозившее предназначенный Бенину гипс, пришвартовалось в порту Котону.

Судовладелец в распространенном заявлении отметил, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации компании занимается этой ситуацией в соответствии с существующими планами действий в такой обстановке.

Африка

Новости

Американский космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

На выборах мэра Кишинева обработали 70% голосов

Результаты экзит-пола не выявили победителя на выборах мэра Кишинева

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

Что произошло за день: воскресенье, 3 ноября

Дипломаты не подтвердили данные о ранении россиян в ДТП с автобусом во Франции

Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"

Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"

Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции

"Убийство" Аркадия Бабченко

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Аятолла Хаменеи выступил против переговоров Ирана с США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');