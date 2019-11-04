Часть членов экипажа норвежского судна похищена у берегов Западной Африки

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Девять членов экипажа норвежского судна MV Bonita были похищены в то время, когда оно находилось на якорной стоянке у берегов Бенина, сообщил судовладелец - компания J. J. Ugland.

О похищении сообщили оставшиеся на судне члены экипажа, которые уведомили о произошедшем местные власти.

Позднее судно, перевозившее предназначенный Бенину гипс, пришвартовалось в порту Котону.

Судовладелец в распространенном заявлении отметил, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации компании занимается этой ситуацией в соответствии с существующими планами действий в такой обстановке.