Поиск

У берегов Того пираты захватили четырех моряков греческого танкера

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle были захвачены в заложники неустановленными вооруженными лицами у берегов Того, сообщили ВМС этой страны.

"В понедельник, 4 ноября 2019 года, около 03:00, танкер Elka Aristotle ... был атакован вооруженными лицами примерно в 18 километрах от порта Ломе", - говорится в распространенном флотом заявлении.

Среди захваченных два филиппинца, один грек и один грузин.

Танкер сопровождала охрана, которая вступила в противоборство с пиратами, в результате один из охранников получил огнестрельное ранение.

Ранее сообщалось о девяти похищенных в понедельник членах экипажа норвежского судна MV Bonita, все они являются гражданами Филиппин. Моряков похитили в то время, когда корабль находился на якорной стоянке у берегов Бенина. Судовладелец сообщил, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации компании приступила к работе, поиск людей начат полицией Бенина.

Африка Того Греция

Новости по теме

Новости

Стыковка американского "грузовика" Cygnus с МКС успешно завершена

В Белоруссии россиянку приговорили к 17 годам колонии за ввоз 100 кг экстази

ДНР и Киев вновь не смогли развести силы в Петровском

В Турции не исключили отсрочки поставки второй очереди С-400

Россия готова поделиться технологиями по предотвращению эпидемий со странами АСЕАН

Гендиректор McDonaldʼs поплатился работой за роман с сотрудницей

Гендиректор McDonald&#700;s поплатился работой за роман с сотрудницей

В Дели ограничили движение частных машин из-за загрязнения воздуха

Трамп пригласил лидеров стран АСЕАН на специальный саммит в Вашингтон

Билли Айлиш, Тэйлор Свифт и Шон Мендес выиграли в главных номинациях MTV EMA

Билли Айлиш, Тэйлор Свифт и Шон Мендес выиграли в главных номинациях MTV EMA

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупредили о сбоях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');