У берегов Того пираты захватили четырех моряков греческого танкера

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle были захвачены в заложники неустановленными вооруженными лицами у берегов Того, сообщили ВМС этой страны.

"В понедельник, 4 ноября 2019 года, около 03:00, танкер Elka Aristotle ... был атакован вооруженными лицами примерно в 18 километрах от порта Ломе", - говорится в распространенном флотом заявлении.

Среди захваченных два филиппинца, один грек и один грузин.

Танкер сопровождала охрана, которая вступила в противоборство с пиратами, в результате один из охранников получил огнестрельное ранение.

Ранее сообщалось о девяти похищенных в понедельник членах экипажа норвежского судна MV Bonita, все они являются гражданами Филиппин. Моряков похитили в то время, когда корабль находился на якорной стоянке у берегов Бенина. Судовладелец сообщил, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации компании приступила к работе, поиск людей начат полицией Бенина.