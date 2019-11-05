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AP узнало о задержании в Сирии сестры убитого Багдади и членов ее семьи

Источник агентства назвал ее "золотой жилой" для разведки

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Сирии была задержана Расмия Авад - старшая сестра убитого ранее лидера террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на незваного турецкого чиновника.

По его словам, 65-летняя Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой. Она была захвачена в понедельник вечером во время рейда в контейнере трейлера, в котором жила со своей семьей недалеко от города Азаз в сирийской провинции Алеппо. Этот район является частью территории, подконтрольной Турции.

Источник сообщил, что вместе с Авад были задержаны ее муж, невестка и пятеро детей. Все совершеннолетние члены семьи были допрошены. Задержание сестры Багдади собеседник агентства назвал "золотой жилой", которая может принести пользу разведке.

"Такие вещи - золотая жила для разведки. То, что она знает об ИГ, может значительно расширить наше представление о группировке и помочь нам поймать больше плохих парней", - сказал чиновник.

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации Багдади в ходе операции американского спецназа. Позднее ИГ признала гибель своего главаря и сообщила о выборе преемника Багдади.

ИГ Сирия Турция Абу Бакр аль-Багдади Расмия Авад

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