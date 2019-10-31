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ИГ признала гибель своего главаря аль-Багдади

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) признала уничтожение своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на подконтрольные боевикам каналы информации.

Также сообщается о выборе преемника убитого главаря - им стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ. Также Трамп поблагодарил сирийских курдов в воскресенье за их роль в операции.

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что результаты теста ДНК останков уничтоженного террориста подтверждают, что им был именно главарь ИГ аль-Багдади.

Впоследствии Трамп утверждал, что также убит первый претендент на руководство в ИГ. Однако при этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.

США Сирия ИГ Абу Бакр аль-Багдади

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