Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Влияние мыслей на зрачки, лиловая моча и алгоритм против распознавания лиц

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследователи из Facebook AI Research создали алгоритм, который натурально меняет черты лица человека на видео, сохраняя мимику и другие параметры. Получившиеся видео выглядят натурально, а лицо на них не могут опознать ни системы распознавания лиц, ни реальные люди. Алгоритм не нужно предобучать для конкретных видео, то есть менять с его помощью можно любые лица любых людей.

- Ученые из Великобритании выяснили, что информация о яркости в рабочей памяти и ее извлечение оттуда тоже может либо расширить, либо сузить зрачки. В ходе трех экспериментов измеряли размер зрачка участников, которым необходимо было вспомнить направление линий либо на темном, либо на светлом круге. В зависимости от того, какой круг необходимо было вспомнить, менялся размер зрачков — точно так же, как при изменении внешнего освещения.

- Французские медики описали случай появления мочи лилового цвета. Виновником лилового цвета мочи у пожилой женщины ученые назвали бактерию Klebsiella pneumoniae. Она считается частой причиной многих внутрибольничных инфекций, от пневмонии до воспаления мочевыводящих путей. В последние годы получили распространение ее штаммы, устойчивые к антибиотикам. Несмотря на разработку вакцин против них, клебсиелла остается в тройке бактерий с критическим уровнем приоритетности для поиска антибиотиков по мнению ВОЗ.

- В партнерском материале N+1 рассказал об истории телемедицины, о проблемах, с которыми сталкиваются врачи без личного контакта с пациентом и о том, станет ли когда-нибудь телемедицина частью нашей повседневности.

- Нити бета-амилоида из мозга пациентов с болезнью Альцгеймера оказались непохожи на нити, которые он образует в лабораторных условиях. В отличие от лабораторного аналога, амилоид из мозга пациентов закручен не в левую, а в правую сторону, и принимает не так много разных форм. Это означает, что модели, с помощью которых до сих пор искали лекарство от болезни, могут не вполне соответствовать действительности.

- В партнерском материале сайт N+! рассказал историю офтальмологии от Древнего Вавилона до наших дней: когда были изобретены первые очки и как связаны индейка и лазерная коррекция зрения.

- На прошлой неделе российские орнитологи сообщили о том, что степная орлица Мин, перемещения которой они отслеживают с помощью GPS-трекера, отправляющего SMS о местонахождении птицы, потратила весь бюджет исследовательского центра на связь. Неожиданно для ученых залетев в Иран, птица стала "отправлять" сообщения в роуминге — стоимостью 49 рублей каждое. В честь этой истории N+1 рассказали о разных методах, которые используют ученые при наблюдениях за животными в дикой природе, в том числе о том, как именно птицы отправляют смс.

- В партнерском материале N+1 рассказали, как происходит поиск новых химических соединений, способных стать основой для психофармакологического средства, и какие испытания лекарству нужно пройти, чтобы поступить в продажу.