Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Крысы-водители, приземление мух на потолок и новый способ генетического редактирования

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские ученые сделали невероятно прекрасное дело - показали, что крыс можно научить управлять транспортным средством. Животные научились управлять машинкой из пластикового контейнера на колесиках, с тремя медными проволоками-рычагами. В зависимости от особи и среды, в которой она содержалась, обучение заняло от одного до девяти месяцев. Поездки сказались на уровнях гормонов стресса животных: они стали эмоционально устойчивее.

- Ученые обнаружили, что с помощью сердечного гликозида уабаина можно чистить ткани не только от износившихся клеток, но и от предшественников опухоли, а еще от тех раковых клеток, которые выжили после химиотерапии. Авторы работы предложили свою двухступенчатую модель борьбы с раком: сначала курс химиотерапии, который вызывает старение клеток, в том числе и опухолевых, а потом "удар" уабаином, который вычищает сенесцентные клетки из ткани. Свой метод они опробовали на культуре клеток рака кишечника, груди и меланомы - в живых остались порядка 10 процентов клеток. Несмотря на сложные и не до конца ясные механизмы действия, сенолитики - вещества, убивающие старые клетки в тканях, очень быстро движутся из лаборатории в клинику.

- Американские биофизики в деталях описали сложное четырехэтапное приземление мух на потолок: сначала муха переворачивается в воздухе, а потом приземляется на вытянутые лапки на потолок. Момент начала переворота насекомое выбирает на основе зрительных стимулов, а потом с помощью них же подстраивает длину необходимого дошагивания или поворота после приземления. По словам авторов работы, одна из областей, в которых полученные данные могут оказаться полезными, - это разработка летающих роботов.

- Гарвардские ученые придумали новый способ генетического редактирования: они режут только одну цепь ДНК и "вписывают" в ген нужную информацию с помощью вирусной обратной транскриптазы. Метод праймированного редактирования позволяет исправлять любой тип мутаций: делецию, дупликацию или точечную замену. Метод опробовали на нескольких типах клеток человека, и утверждается, что он работает точнее, чем стандартный CRISPR/Cas9 и редакторы оснований. Авторы работы полагают, что их разработка может быть эффективна против 89 процентов патогенных генетических вариаций, которые значатся в базе данных ClinVar.

- В партнерском материале N+1 рассказал, по каким причинам методы доказательной медицины с трудом приживаются в психиатрии и почему психофармакологические препараты тестировать гораздо сложнее, чем другие лекарства.

- Почему могила медийной персоны может стать местом паломничества и почему вокруг человека, далекого от образца христианской праведности, может сложиться практически религиозный культ, рассказывается в материале N+1.