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Боливийского оппозиционера, требовавшего отставки президента, отправили в родной город

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционного боливийского общественного движения "Комитет за Санта-Крус" Луис Фернандо Камачо, который прибыл в Ла-Пас для того, чтобы доставить президенту страны Эво Моралесу требование об отставке, посажен в самолет и отправлен обратно в Санта-Крус, сообщил журналистам комендант полиции Эль-Альто (пригород Ла-Паса, в котором находится аэропорт) Франс Силес.

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Накануне Камачо заявил, что во вторник отправится в Ла-Пас, чтобы передать Моралесу требование об отставке, добавив, что не уйдет до тех пор, пока президент Боливии не покинет пост. Он также призвал к блокаде государственных учреждений и перекрытию границ Боливии "мирными средствами, но твердо".

Гражданские протесты продолжаются в Боливии уже третью неделю. Они начались после того, как Высший избирательный суд (избирательная комиссия) Боливии объявил победителем первого тура президентских выборов 20 октября социалиста Эво Моралеса.

Его основной оппонент Карлос Меса заявил, что не признает результаты выборов, обвинив власти в мошенничестве.

Боливия Луис Фернандо Камачо Эво Моралес

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