В Боливии начались беспорядки из-за подсчета голосов на президентских выборах

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента, произошли в ночь на вторник в некоторых городах Боливии, сообщает местная пресса.

Поджоги, погромы и акты вандализма отмечены в городах Ла-Пас, Риберальта, Якуиба, Пандо и Тариха. Значительная часть этих городов расположена в более богатой равнинной части на востоке страны.

В частности, в Риберальте протестующие повалили памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу, а в Тарихе участники акций протеста жгли материалы избирательной комиссии.

Señores, en Bolivia ya han DERRIBADO la estatua de Chávez.



Bravo, en hora buen 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/2xX5s5oyeR — Eduardo Flores® (@EduardoJFloresF) October 22, 2019

#22Oct Esto está ocurriendo en Bolivia, por no respetar la elección del pueblo. Los Bolivianos esta !! ARRECHOS ¡¡ #FraudeEnBolivia pic.twitter.com/MqxFOj2DXI — TemplarioResistencia (@ResisTemplario) October 22, 2019

Policía de #Bolivia se suma a las protesta que exigen respeto al voto. pic.twitter.com/BydTflPHqx — Gerall Chávez (@GerallChavez) October 22, 2019

В Ла-Пасе в результате столкновений пострадал ректор Университета "Сан-Андрес" Вальдо Альбаррасин. Он попал в больницу с травмой головы.

Esto le sucede a los que defienden la democracia en Bolivia. Rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y defensor de derechos humanos. pic.twitter.com/0ZO7IH9a7X — Pacho Santos (@PachoSantosC) October 22, 2019

Беспорядки начались после того, как избирательная комиссия, не подсчитав все бюллетени, объявила, что второй тур выборов, о котором сообщалось первоначально, может не потребоваться.

На данный момент подсчитано 95,3% голосов избирателей, при этом 46,86% получает кандидат от "Движения за социализм" нынешний президент страны Эво Моралес Айма. Его основной конкурент кандидат от партии "Гражданское сообщество" бывший президент Боливии Карлос Меса выходит на второе место с 36,72% голосов.

И если накануне сообщалось, что в стране, скорее всего, пройдет второй тур, то позже глава Верховного избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Мариа Чоке заявила, что в случае, если разница между результатами двух кандидатов-лидеров будет составлять 10 процентных пунктов, то второй тур не потребуется.

Обеспокоенность и удивление в связи с ситуацией с подсчетом голосов на прошедших в воскресенье выборах в Боливии уже высказали представители Организации американских государств.