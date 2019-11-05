Поиск

Президент Мексики обсудит с Трампом сотрудничество после убийства мормонов на севере страны

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник заявил, что планирует обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом возможность сотрудничества после нападения на группу мормонов в Мексике, сообщают испаноязычные СМИ.

"Я буду говорить с Трампом по теме сотрудничества", - сказал Лопес Обрадор. По его словам, он благодарен Трампу за предложение о помощи, но необходимо "изучить, какая именно может быть помощь", чтобы она "не нарушала нашего суверенитета".

В миреГруппу женщин и детей с гражданством США убили в МексикеЧитать подробнее

Ранее во вторник президент США предложил Мексике помощь и призвал Мехико к борьбе с наркокартелями, которые подозреваются в организации нападения на мормонов. "Пришло время для того, чтобы Мексика с помощью от США начала войну с наркокартелями и стерла их с лица земли", - написал Трамп в твиттере.

По словам американского лидера, наркокартели стали "такими большими и мощными, что иногда требуется армия, чтобы одержать победу над армией".

По последним данным, девять женщин и детей погибли в результате нападения на севере Мексики. Все они были представителями американской общины мормонов.

Мексика США Дональд Трамп

Новости

В США были больше признательны Обаме за ликвидацию бен Ладена, чем Трампу - за аль-Багдади

В США были больше признательны Обаме за ликвидацию бен Ладена, чем Трампу - за аль-Багдади

В Турции собрались взимать с туристов до $22 в неделю

В Турции собрались взимать с туристов до $22 в неделю

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Дорожные карты" по интеграции Белоруссии и РФ представят президентам к 1 декабря

В Минюсте Украины нашли спрятанные ящики с документами о коррупции

В Минюсте Украины нашли спрятанные ящики с документами о коррупции

Российским послом в Лондоне стал Андрей Келин

Российским послом в Лондоне стал Андрей Келин

Горбачев одобрил действия властей СССР при развале Берлинской стены

Горбачев одобрил действия властей СССР при развале Берлинской стены

США направили в Средиземноморье подлодку со 154 ракетами для слежения за ВМФ России

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по "Силе Сибири"

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по "Силе Сибири"

Песков отказался говорить о возможном помиловании израильтянки Иссахар

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');