Арестован подозреваемый в убийстве женщин и детей из общины мормонов в Мексике

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Мексике под стражу взять подозреваемый в убийстве трех женщин и шести детей из общины мормонов с двойным мексиканским и американским гражданством. Об этом сообщает в среду телеканал CNN.

По данным министерского агентства по уголовным расследованиям, подозреваемый удерживал двоих заложников, они были связаны, их рты были закрыты кляпами. У злоумышленника был обнаружен большой запас оружия.

Предполагается, что к массовому убийству причастны местные банды. Генеральный прокурор штата Чиуауа заявил, что, по его мнению, за преступлением может стоять недавно сформированный наркокартель Лос Ягуарес (Los Jaguares).

Как сообщалось, группа женщин и детей подверглась нападению на пути из города Бависпе (штат Сонора) в Ла Мору (штат Чиуауа). На месте преступления была найдена выгоревшая машина. Некоторые из жертв атаки могли погибнуть в огне.