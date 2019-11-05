Группу женщин и детей с гражданством США убили в Мексике

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Несколько женщин и детей подверглись нападению на севере Мексики, предположительно, со стороны членов наркокартеля.

Как сообщает во вторник телеканал Би-би-си, жертвами стали пятеро граждан США - женщина и четверо детей. Между тем, по данным The New York Times, погибли три женщины и шестеро детей, двоим из них было меньше года.

На месте преступления был найден выгоревший пуленепробиваемый автомобиль. Некоторые из найденных жертв могли погибнуть в огне.

Сообщается, что погибшие были родственниками и являлись членами сообщества мормонов, обосновавшихся в Мексике несколько десятилетий назад. По данным телеканала, родственники погибших рассказали, что в группе, следовавшей из города Бависпе (штат Сонора) в Ла Мору (штат Чиуауа), были три женщины и 14 детей. О судьбе большинства участников поездки пока нет информации.

По данным местных СМИ, женщина и дети подверглись нападению по ошибке.