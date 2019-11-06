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НАТО будет наращивать поддержку Украины, несмотря на скандалы в Вашингтоне

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что поддержка альянсом Украины не ослабевает, несмотря на политические процессы в Вашингтоне.

"Я не буду касаться процессов, которые идут в Конгрессе США. А что я сделаю - предприму все необходимое, чтобы все союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине, и это именно то, что они делают сейчас", - цитируют западные СМИ слова Столтенберга, сказанные журналистам.

По словам генсека НАТО, альянс наращивает усилия "после агрессивных действий против украинских кораблей в Черном море" (Столтенберг имеет в виду инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года с украинскими кораблями). "Союзники по НАТО, включая США, каждый день доказывают, что они солидарно оказывают поддержку Украине", - отметил он.

"Украинская проблема" Вашингтона

Три комитета палаты представителей США во вторник, 5 ноября, опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и экс-спецпредставителя США на Украине Курта Волкера.

"Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (о том, что правительство Украины ведет расследование в отношении семьи Байденов или компании Burisma - ИФ) Трамп предоставил бы президенту Украины (Владимиру Зеленскому - ИФ) встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи", - говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

В свою очередь Сондланд говорил, что условием для встречи президента Дональда Трампа с украинским руководством было расследование Киева в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына. Также Сондланд признался, что в итоге также смог провести связь между задержкой помощи США Украине и желанием Вашингтона, чтобы украинские власти помогали с расследованием в отношении Байденов.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в Палате представителей США 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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