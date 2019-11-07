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Прокуратура Вены подтвердила задержание экс-чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Экс-директор департамента министерства культуры РФ Борис Мазо задержан правоохранительными органами Австрии по испанскому запросу, сообщила в четверг "Интерфаксу" представитель австрийской прокуратуры Нина Буссек.

По ее словам, вопрос о помещении под стражу задержанного будет решать суд. При этом представитель прокуратуры не уточнила, когда пройдет заседание.

Ранее о задержании в Австрии Бориса Мазо сообщали информированные источники.

В июне 2018 года Мазо был заочно арестован Басманным судом по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве объектов "Эрмитажа". Ему вменили мошенничество в особо крупном размере. Также по этому делу проходят бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников. По версии следствия, они организовали заключение госконтракта, не собираясь его исполнять, и перечислили в подконтрольные организации большую часть аванса.

Вскоре после заочного ареста Мазо источник "Интерфакса" предположил, что бывший чиновник мог уехать в Испанию. В августе Басманный суд арестовал недвижимость Мазо в Испании.

В 2017 году Пирумов и Мазо были осуждены по так называемому делу реставраторов - о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию памятников культуры. Дорогомиловский суд назначил обоим бывшим чиновникам реальные сроки и освободил от наказания за фактическим его отбытием под арестом за время следствия.

Борис Мазо Минкультуры РФ Австрия

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