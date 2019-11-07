Бывшего фигуранта дела реставраторов Бориса Мазо задержали в Австрии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Австрии задержан экс-директор департамента российского Министерства культуры Борис Мазо, сообщили "Интерфаксу" информированные источники

Информация о его задержании поступила в российские правоохранительные органы по неофициальным каналам, сказал один из собеседников агентства. По его сведениям, скоро эти данные подтвердят официально.

В июне 2018 года Мазо был заочно арестован Басманным судом по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве объектов "Эрмитажа". Ему вменили мошенничество в особо крупном размере. Также по этому делу проходят бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников. По версии следствия, они организовали заключение госконтракта, не собираясь его исполнять, и перечислили в подконтрольные организации большую часть аванса.

Вскоре после заочного ареста Мазо источник "Интерфакса" предположил, что бывший чиновник мог уехать в Испанию. В августе Басманный суд арестовал недвижимость Мазо в Испании.

В 2017 году Пирумов и Мазо были осуждены по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию памятников культуры. Дорогомиловский суд назначил обоим бывшим чиновникам реальные сроки и освободил от наказания за фактическим его отбытием под арестом за время следствия.