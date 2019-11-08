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Венский суд отпустил под залог в 25 тысяч евро экс-чиновника Минкульта РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу не стал оставлять под стражей и освободил под залог экс-чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо до решения о его экстрадиции в Испанию.

"Он освобожден под залог в 25 тыс. евро, одним из условий залога является запрет на выезд из Австрии на время суда", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в суде. Также Мазо обязан постоянно быть на связи с судом и проживать по своему адресу в Вене.

Представитель суда пояснила, что решение касается только меры пресечения в отношении экс-чиновника, а решение о его экстрадиции в Испанию будет приниматься позднее.

Ранее о задержании бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Мазо в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом испанского города Марбелья, сообщили "Интерфаксу" информированные источники. Позднее в австрийской прокуратуре агентству подтвердили данную информацию.

Европейские правоохранительные органы считают, что россияне могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье, купленной за деньги, которые были получены в результате преступлений в РФ.

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил агентству, что претензии к семье Мазо, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.

В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.

Российское следствие считает, что Мазо, Пирумов и другие их соучастники легализовали похищенные порядка 800 млн рублей, предназначенных для выполнения строительных работ в Эрмитаже (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по так называемому делу реставраторов (о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов) к реальному лишению свободы, но освобожден от наказания за его отбытием под стражей.

Борис Мазо Минкультуры РФ Вена Австрия

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