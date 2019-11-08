Украина призвала Германию не смягчать правила ЕС для "Северного потока 2"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Украина призывает Германию не поддерживать поправки, которые позволят обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода "Северной поток-2", сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Как нам стало известно, сегодня на рассмотрении Бундестага после полуночи стоит на голосовании версия поправок, которая позволит немецкому регулирующему органу принять отклонения от ЕС Директивы проектам с инвестициями, "осуществленным до 23 мая 2019". Сейчас директива является обязательным для каждого государства-члена", - написал Гончарук.

По мнению украинского премьера, такой поворот событий нарушит консенсус между всеми странами ЕС и может иметь далеко идущие последствия для европейской энергетической безопасности и солидарности между государствами Евросоюза.

6 ноября агентство Bloomberg сообщило, что представители правящей коалиции ФРГ подготовили законопроект, который позволит обойти ограничения новой газовой директивы ЕС для газопровода "Северный поток 2". На следующий день Киев пригрозил оспорить поправки.

Газовая директива ЕС и поправки ФРГ

Обновленная директива, принятая Европарламентом в апреле, предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС. Среди главных требований директивы - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов на прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии. Разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.