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Пять человек погибли и более 100 пострадали из-за землетрясения в Иране

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Иране в результате землетрясения магнитудой 5,9 в ночь на пятницу погибли не менее пяти человек, более 120 получили ранения и травмы, сообщил иранский телеканал Press TV.

По его данным, подземные толчки ощутили около 20 миллионов иранцев. В некоторых районах жители в панике покидали лома и выбегали на улицу.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на 8 ноября в провинции Восточный Азербайджан примерно в 120 км от города Тебриза. По данным иранских СМИ, за первым толчком последовали несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8.

Иран Восточный Азербайджан

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