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Мощное землетрясение и несколько афтершоков зарегистрированы в Иране

Эксперты прогнозируют тяжелые последствия и "значительные жертвы"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 в Иране в ночь на пятницу, 8 ноября, зафиксировала Геологическая служба США.

Толчок произошел в провинции Восточный Азербайджан примерно в 120 км от города Тебриза на глубине 60 км. Иранские СМИ отмечают, что за первым толчком последовали несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8.

По оценкам американской Геологической службы, "вероятны значительные жертвы".

Мохаммад Бакер Хонар, руководитель Центра кризисного управления Восточного Азербайджана, сказал, что после землетрясения в район были направлены восемь спасательных команд, но он еще не получил никаких сообщений о возможных разрушениях и пострадавших.

В неподтвержденных сообщениях в социальных сетях говорится о разрушенных строениях в сельских районах.

Иран Восточный Азербайджан

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