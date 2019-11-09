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Число пострадавших из-за землетрясения в Иране превысило 500 человек

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В результате произошедшего накануне землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 520 человек, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о более 120 пострадавших.

Число погибших не изменилось, их пятеро.

28 пострадавших госпитализировали, остальные получили незначительные травмы, отмечает агентство.

О большем числе пострадавших стало известно посте того, как спасатели завершили операции в отдаленных деревнях, пострадавших от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в иранской провинции Восточный Азербайджан в ночь на пятницу.

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