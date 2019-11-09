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Что случилось этой ночью: суббота, 9 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Демократы США опубликовали стенограммы показаний экспертов Белого дома по России и Украине. Публикация сделана в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ему вменяют использование государственного ресурса для преследования гражданина США со стороны иностранного государства.

– Россиянин Лисов с тремя дочерьми прилетел в Хабаровск. Он спасался от разделения семьи шведскими властями. В ближайшее время они будут жить в селе у родственников.

– Огромный портрет Греты Тунберг нарисуют в Сан-Франциско. Автор изображения – аргентинский художник Кобре. Его работу продвигает некоммерческая организация, которая борется с изменением климата.

– НАСА установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну. Первый пилотируемый полет на Луну с начала столетия запланирован на 2023 год. Перед этим проведут пробный полет.

– В Китае научились предотвращать самоубийства через интернет. Искусственный интеллект отслеживает китайские соцсети и выявляет сообщения о самоубийствах. На месте людей спасают волонтеры.

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В Китае научились предотвращать самоубийства через интернет

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"Би-би-си" отвергла обвинения пресс-секретаря Кадырова в клевете

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