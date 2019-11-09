Россиянин Лисов с тремя дочерьми прилетел в Хабаровск

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Денис Лисов, который весной 2019 года тайно вывез в Польшу из Швеции трех несовершеннолетних дочерей, чтобы вернуть их в Россию, вернулся на родину в Хабаровск утром в субботу.

"Фактическое время прибытия (рейса - ИФ) - 09:00 (02:00 мск)", - сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Лисова с детьми встречали родственники и журналисты.

"Не были дома уже семь лет. Сначала отдохнем, потом будем продолжать дела делать. Самое основное сейчас -школа, детский сад, мне на работу устроиться", - сказал Лисов журналистам.

Он отметил, что въезд для него и детей в страны Евросоюза по-прежнему опасен. В планах у семьи пожить у родственников в селе Скворцово. Там старшие девочки пойдут в школу, младшая - в детский сад.

Власти региона заявили, что окажут семье всестороннюю помощь.

"Главная наша задача - оказать качественное сопровождение многодетной семье. Им будут назначены меры социальной поддержки, которые предусмотрены краевым и федеральным законодательством. Сейчас семья будет решать вопросы, и мы, соответственно, подключаемся по поводу регистрации, устройства детей в школу, детский сад. Наша задача - оказать им в этом содействие", - сообщила начальник отдела опеки министерства социальной защиты Хабаровского края Наталья Меньшикова.

Она добавила, что для оказания помощи семье в правительстве региона создана рабочая группа, уже принято решение об оказании материальной помощи.

Как сообщалось, в 2012 году уроженец Хабаровска вместе с женой переехал в Швецию, однако через два года женщина тяжело заболела и попала в больницу. Местные органы опеки посчитали, что отец в одиночку не справляется с родительскими обязанностями, изъяли троих дочерей и поместили их в замещающую семью. Во время очередного визита к девочкам Лисов забрал своих дочерей и уехал с ними в Польшу, где и был задержан по международному ордеру. Шведские власти потребовали вернуть детей.

Суд Польши принял решение о сохранении целостности семьи и отказал Швеции в возвращении детей. В начале ноября семья вернулась из Польши в Москву.