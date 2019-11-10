В администрации президента Украины назвали возможную дату встречи "нормандской четверки"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) может состояться 24 или 26 ноября, сообщает издание "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на источник в офисе украинского президента.

При этом, как считает собеседник издания, если встреча в эти даты не состоится, то до конца года лидеры уже точно не смогут собраться.

В конце октября глава МИД Украины Вадим Пристайко высказал надежду на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре текущего года.

Как сообщалось, 9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные начали разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе - Богдановка-Петровское. Процесс отвода сил является одним из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).