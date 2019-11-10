Поиск

В администрации президента Украины назвали возможную дату встречи "нормандской четверки"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) может состояться 24 или 26 ноября, сообщает издание "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на источник в офисе украинского президента.

При этом, как считает собеседник издания, если встреча в эти даты не состоится, то до конца года лидеры уже точно не смогут собраться.

В конце октября глава МИД Украины Вадим Пристайко высказал надежду на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре текущего года.

Как сообщалось, 9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные начали разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе - Богдановка-Петровское. Процесс отвода сил является одним из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Украина

Новости по теме

Новости

Националиста Мазура выпустили в Польше на поруки украинских консулов

Участвовавший в выборах президента афганский премьер отказался признать их итоги

В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы

В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы

Иран увеличил разведанные запасы нефти на треть благодаря новому месторождению

The Times узнала имена россиян из доклада британского разведсообщества по РФ

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"

В США проверят Goldman Sachs после твитов о дискриминации пользователей Apple Card

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 ноября

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

Десятки тысяч человек отпраздновали юбилей падения Берлинской стены

Десятки тысяч человек отпраздновали юбилей падения Берлинской стены
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');