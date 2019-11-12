Верховная рада не разработала концепцию законопроекта об особом порядке самоуправления в Донбассе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Лидер фракции большинства в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что в настоящее время никакой новой концепции законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ни у одного из субъектов законодательной инициативы не существует.

"Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса, нового концепта, ни в офисе президента, ни в кабинете министров, ни в парламенте", - сказал Арахамия журналистам после окончания заседания его фракции вечером в понедельник в Киеве, подчеркнув, что других субъектов законодательной инициативы не существует.

Как сообщалось, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.