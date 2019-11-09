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В Петровском началось разведение сил сторон конфликта в Донбассе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинские военные подтвердили начало разведения сил сторон вооруженного конфликта на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ДНР и Киев обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское (Донецкая область Украины).

В настоящее время бойцы Народной милиции ДНР покидают Петровское, они садятся в грузовик и отправляются на заранее подготовленные позиции.

Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, при помощи которых стороны известили друг друга о готовности к разведению.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе города Золотое Луганской области.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Украина Донбасс ДНР Петровское

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