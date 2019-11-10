Глава МИД ФРГ отверг "особый путь" в отношениях Берлина с Москвой

Также министр Маас подчеркнул важность сотрудничества в рамках НАТО

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает важным для ЕС быть едиными в вопросах безопасности и отношений с Россией, свое мнение он высказал в статье для политического еженедельника Spiegel.

"Мы, европейцы, не должны быть разобщены в вопросе безопасности. У Германии не будет особых путей, в том числе - в отношениях с Москвой", - написал министр.

По его словам, соседи ФРГ в Польше и странах Балтии могут быть уверены, что Германия будет воспринимать их безопасность как свою собственную.

"Сильная и суверенная Европа - это цель, которую Германия, как и Франция, подняли на свой флаг", - заявил он.

Также он выразил мнение, что без США Европа и Германия не смогут себя эффективно защищать, поэтому сотрудничество в рамках НАТО очень важно.

"Для Германии очевидно: было бы ошибкой подрывать авторитет НАТО. Без США ни Германия, ни Европа будут не в состоянии эффективно себя защитить. Недавнее нарушение Россией договора о РСМД сделало это очевидным", - считает Маас.

По словам Мааса, европейская политика без Вашингтона была бы примером безответственности. "Мы будем нуждаться в НАТО в течение многих лет. Он отвечает за распределение нагрузок, за международное сотрудничество, за многогранность", - считает министр.

По его словам, даже если Европа однажды сможет защитить себя самостоятельно, североатлантический альянс все равно будет необходим.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Поводом для этого стала российская ракета наземного базирования 9М729, которую США считают запрещенной в соответствии с ДРСМД. В России считают такие обвинения безосновательными и заявляют, что действие договора было прекращено по инициативе Вашингтона.