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Трамп назвал доступные Ирану хороший и "очень плохой" шаги

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что если подтвердится информация о том, что Иран продолжает обогащать уран, это станет очень плохим шагом.

"Если Иран сможет передать США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал без вести в Иране около 12 лет назад, это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащал и обогащает уран. Это может стать очень плохим шагом!" - написал Трамп в своем твиттере.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. В 2018 году Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На этой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

Отставной агент ФБР Роберт Левинсон был захвачен в Иране в 2007 году во время миссии ЦРУ.

США Иран Дональд Трамп Роберт Левинсон

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