На иранском ядерном объекте в Фордо получили первую партию обогащенного урана

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Первая партия обогащенного урана получена в четверг на ядерном объекте в Фордо (Иран), сообщает иранская пресса.

"Подача газа в центрифуги и получение обогащенного урана начато в первые минуты четверга", - сообщает иранское агентство Mehr.

Речь идет о первой партии урана, полученного после возобновления работы объекта в рамках очередного этапа сокращения выполнения Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Работы проводятся под наблюдением экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отмечает агентство.

Работы на объекте в Фордо

В среду, 6 ноября, стало известно, что иранские специалисты начали закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо в рамках четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств по СВПД. Ранее глава Организации по ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил, что со среды на объекте в Фордо начнется обогащение урана до уровня 5%.

Вместе с тем Али Акбар Салехи подчеркнул, что на данный момент принято решение не доводить уровень обогащения урана до 20%.

6 ноября представитель Организации по ядерной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщал, что иранские специалисты к 9 ноября выведут уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 4,5%. Камальванди также говорил, что на объекте в Фордо находится около 2 т газа - гексафторида урана, и что его запасы будут постепенно наращиваться.

Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал в среду президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

Сокращение иранских обязательств по СВПД

Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД и восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешел к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.