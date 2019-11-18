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США отказались исключить из санкционных списков ядерный объект в Иране

США отказались исключить из санкционных списков ядерный объект в Иране
Фото: Reuters

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Администрация США решила с 15 декабря 2019 года отказаться от исключения из санкционных списков иранского ядерного объекта в Фордо, заявил в понедельник глава госдепа Майк Помпео.

"США отменят исключения из санкций для этого объекта 15 декабря 2019 года", - сказал он журналистам в Вашингтоне. Помпео пояснил, что такое решение в Вашингтоне приняли в связи тем, что Тегеран недавно объявил о возобновлении работ по обогащению урана в Фордо.

"Правильный уровень обогащения урана для крупнейшей в мире страны-спонсора терроризма - ноль", - сказал госсекретарь США.

США Иран

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