Парламент Боливии в течение вторника юридически оформит отставку Моралеса

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Боливии во вторник соберется на чрезвычайное заседание, в ходе которого будет юридически оформлено прошение Эво Моралеса об отставке с поста президента страны, сообщает интернет-портал боливийского издания Los Tiempos.

Ранее стало известно, что в парламент Боливии поступило официальное письменное прошение Моралеса об отставке.

После получения прошения об отставке второй заместитель председателя сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес, к которой после отставок высшего руководства страны перешла вся полнота власти, должна созвать чрезвычайную сессию, на которой будет дан правовой статус отставке президента.

Затем ее обязанностью станет объявление внеочередных президентских и парламентских выборов.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.