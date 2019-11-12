Поиск

Парламент Боливии в течение вторника юридически оформит отставку Моралеса

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Боливии во вторник соберется на чрезвычайное заседание, в ходе которого будет юридически оформлено прошение Эво Моралеса об отставке с поста президента страны, сообщает интернет-портал боливийского издания Los Tiempos.

Ранее стало известно, что в парламент Боливии поступило официальное письменное прошение Моралеса об отставке.

После получения прошения об отставке второй заместитель председателя сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес, к которой после отставок высшего руководства страны перешла вся полнота власти, должна созвать чрезвычайную сессию, на которой будет дан правовой статус отставке президента.

Затем ее обязанностью станет объявление внеочередных президентских и парламентских выборов.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Боливия Эво Моралес

Новости по теме

Новости

Россиянин Бурков экстрадирован из Израиля в США

Верховная рада не разработала концепцию законопроекта об особом порядке самоуправления в Донбассе

Глава МВД Боливии скрылся на территории посольства Аргентины

МИД РФ отверг намеки на причастность Москвы к смерти основателя "Белых касок"

Falcon 9 стартовала на орбиту с новой партией из 60 интернет-спутников Starlink

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Один из основателей "Белых касок" найден мертвым в Стамбуле

Кремль не получал просьбы Моралеса об убежище

Кремль не получал просьбы Моралеса об убежище

После скандала с правыми в Австрии Курц решил сформировать коалицию с "Зелеными"

После скандала с правыми в Австрии Курц решил сформировать коалицию с "Зелеными"

Протестующие в Каталонии заблокировали дороги в центральную Испанию и Францию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');