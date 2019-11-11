В Думе заявили, что в Боливии произошел организованный США переворот

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку в результате госпереворота, организованного в США.

"Это государственный переворот, который был организован, естественно, США. Здесь под давлением, которое было оказано на армию и полицию, очевидно, во избежание кровопролития и дестабилизации обстановки Моралес принял решение подать в отставку", - сказал Чепа "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, на государственный переворот указывают и те обстоятельства, что от руководящей должности в стране отказался и спикер парламента, а также ряд других государственных деятелей.

"Очевидно, это сделано с пониманием того, чтобы избежать возможных столкновений и гражданской войны", - сказал он.

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, отметил депутат, подчеркнув при этом, что "мы готовы протянуть руку дружбы боливийскому народу".

Со своей стороны первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил "Интерфаксу", что история Латинской Америки знает немало примеров, когда яркие лидеры, будучи свергнуты или проиграв на выборах, снова возвращались к управлению страной.

"Я думаю, что с политической сцены ни своей страны, ни Латинской Америки в целом этот политик не уйдет", - сказал Новиков.

Он отметил, что "Эво Моралес - не старый человек, он еще полон сил, получил колоссальный опыт, превратившись из профсоюзного лидера в главу государства, он заслужил колоссальные авторитет в самых разных странах Латинской Америки - это все повышает его шансы вернуться к власти в Боливии".

"Политическая практика стран Латинской Америки знает ситуации, когда отстраненные различными способами от власти прогрессивные руководители стран затем возвращались к руководству", - сказал первый зампред комитета.

Он отметил, что здесь очень много различных сценариев.

В частности, Новиков привел пример лидера Венесуэлы Уго Чавеса, когда в апреле 2002 года он был кратковременно свергнут в ходе государственного переворота, а затем вернулся к власти.

В этом же ряду "Даниель Ортега, который сначала, в 1990 году, проиграл выборы, а затем демократическим путем в 2006 году их выиграл, и сейчас является уже несколько лет легитимным со всех точек зрения президентом Никарагуа, напомнил Новиков.

В целом он считает, что "вне всякого сомнения то, что произошло в Боливии, - госпереворот".

"Эво Моралес был вынужден объявить об отставке во избежание развертывания масштабной гражданской войны. История покажет, насколько это было правильное решение", - сказал Новиков.

Отставка президента Боливии

Эво Моралес после призыва вооруженных сил 10 ноября сложил с себя полномочия президента. Это произошло на фоне общественных протестов, начавшихся после 20 октября, когда в Боливии прошли президентские выборы. В ходе них были отмечены многочисленные факты мошенничества.

"Я ушел, чтобы Меса и Камачо (лидеры боливийской оппозиции) не продолжили преследовать, похищать и третировать моих министров, руководителей профсоюзов и их родственников, для того, чтобы они прекратили преследовать цеховиков, независимых профессионалов и транспортников, у которых есть право на работу", - написал он в своем твиттере.

"Я хочу, чтобы народ Боливии знал, мне не нужно скрываться, пусть они проверят, своровал ли я что-нибудь. Если они скажут, что мы не работали, они увидят тысячи объектов, возведенных благодаря экономическому росту", - отметил Моралес.

"Мы были у власти на протяжении 13 лет, девяти месяцев и 18 дней благодаря единству и воле народа. Нас обвиняют в диктатуре те, кто проиграл нам на стольких выборах. Сейчас Боливия свободна, дружна, полна достоинства, суверенности и экономической силы", - заключил он.

Вскоре с государственных постов также ушли большинство его сторонников: министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов, а также губернаторы ряда боливийских департаментов и другие чиновники.

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес. Ей предстоит придать официальный характер всем поступившим прошениям об отставках и созвать внеочередные выборы.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.