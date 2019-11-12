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Вероятные сторонники Моралеса сожгли полицейский участок

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Группа агрессивно настроенных протестующих в ночь на вторник подожгла полицейский участок в населенном пункте Пукара в боливийском департаменте Санта-Крус, информирует интернет-портал боливийской газеты Los Tiempos.

Нападавшие кричали: "Теперь да, гражданская война!" что, вероятнее всего, как отмечает издание, указывает на сторонников "Движения к социализму", лидером которого является объявивший накануне об отставке президент Боливии Эво Моралес.

Ранее об аналогичных случаях сообщалось из административной столицы Боливии Ла-Паса и предместья этого города Эль-Альто, в котором сильны позиции "Движения к социализму".

Боливия Эво Моралес

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