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Моралес пообещал вернуться в Боливию

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес заявил, что покидает страну, но намерен вернуться "с большей силой и энергией".

"Сестры и братья, я направляюсь в Мексику благодаря правительству этого братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь наши жизни. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду в курсе. Скоро я вернусь с большей силой и энергией", - написал Моралес в твиттере.

Ранее МИД Перу сообщило, что самолет, вылетевший из Мексики в Боливию за бывшим президентом, дозаправился в Лиме.

В заявлении министерства говорится, что самолет вылетел в Боливию в 18:30 (2:30 по мск).

"Это решение согласуется с нашими обязательствами по Каракасской конвенции "О предоставлении дипломатического убежища" 1954 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мексика положительно ответила на запрос подавшего в отставку с поста президента Боливии Моралеса о предоставлении ему убежища.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна готова предоставить убежище Эво Моралесу.

"В соответствии с традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище и Эво Моралесу", - написал глава МИД Мексики Марсело Эбрард в своем Твиттере.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье через 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Боливия Эво Моралес

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