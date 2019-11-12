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ВВС Израиля и боевики из сектора Газа обменялись ударами, есть жертвы

ВВС Израиля и боевики из сектора Газа обменялись ударами, есть жертвы
Фото: Reuters

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Израиль нанес авиаудары по сектору Газа после того, как группировка "Исламский джихад" выпустила оттуда десятки ракет в сторону территории этого государства, сообщает во вторник армия обороны Израиля в своем твиттере.

В израильской армии отмечают, что наносят удары по "террористическим целям "Исламского джихада" в Газе". Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате израильских ударов погибли три палестинца, 18 получили ранения.

В Израиле одна из ракет, выпущенных с территории сектора Газа, ударила по шоссе в районе поселения Ган-Явне. Мужчина получил легкое осколочное ранение в результате этого удара, ему оказали помощь на месте.

В израильском городе Сдерот ракетный удар спровоцировал пожар на складе, отмечают СМИ. Из-за ударов в некоторых городах, в том числе в Тель-Авиве, решили закрыть школы. А работникам советуют приходить в офисы, только если там есть бомбоубежище.

Ранее во вторник Израиль нанес несколько ударов по командирам "Исламского джихада", находившимся в секторе Газа и в Сирии. В результате удара в секторе Газа был убит командир Баха Абу эль-Атта, также погибла его жена.

После ликвидации эль-Атты, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот командир стоял за недавними атаками на Израиль и сравнил его с "тикающей бомбой".

В столице Сирии Дамаске израильские силы нанесли удар по другому командиру "Исламского джихада" Акраму аль-Ажури. Аль-Ажури не пострадал, но в результате удара погибли его сын и внучка, сообщили сирийские СМИ. В ответ боевики "Исламского джихада" выпустили по Израилю порядка 50 ракет, сообщала ранее израильская армия.

Израиль Сектор Газы Исламский джихад

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