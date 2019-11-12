Что произошло за день: вторник, 12 ноября

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Назарбаев предложил Путину и Зеленскому провести личную встречу в Казахстане. Первый президент Казахстана выразил уверенность, что обсуждать разрешение конфликта в Донбассе должны именно лидеры России и Украины, хотя звучат предложения о встрече в "нормандском формате". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не отказывается от подобных встреч, но приоритетным остается формат "нормандской четверки".

- Ополченцы ДНР отчитались об отведении сил в Петровском. Теперь специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ должна проверить выполнение договоренностей с Киевом, который отвел свои силы от линии разграничения накануне.

- Правительство Молдавии отправлено в отставку после пяти месяцев работы. Решение принято парламентом после того, как правительству во главе с Майей Санду был вынесен вотум недоверия. Несогласие вызвало решение кабинета министров делегировать премьеру часть полномочий при отборе кандидата на пост генерального прокурора.

- Рогозин заявил, что пока нет оснований беспокоиться об эффективности трат на "Восточный". Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что критика Владимира Путина в связи с хищениями при строительстве космодрома обоснованна, но причастные к преступлениям люди "давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных".

- Евгений Пригожин перестал быть владельцем ООО "Комбинат питания Конкорд". Компания перешла АО "Корпорация развития", ее гендиректором стал бывший руководитель Тихвинского мясокомбината Эдуард Козьмин. В группе "Конкорд" не стали раскрывать причин смены владельца, сославшись на коммерческую тайну.

- Израиль и сектор Газа обменялись авиаударами. Есть погибшие и пострадавшие. Обстрелы были произведены после того, как при ракетной атаке со стороны Израиля в секторе Газа были убиты командир "Исламского джихада" Баха Абу эль-Атта и его жена.